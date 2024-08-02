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ضبط وإتلاف 300 كغم حلويات غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة

منذ ساعتين
ضبط وإتلاف 300 كغم حلويات غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم الصحة في بلدية الرصيفة بالتعاون مع كوادر من مؤسسة الغذاء والدواء، مساء الخميس، 300 كغم من الحلويات غير صالحة للاستهلاك في مشغل غير مرخص لإنتاج مثل هذه الأصناف الغذائية في منطقة (الأوتوستراد) بلواء الرصيفة، وقامت بإتلافها حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وبين رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، أنه تم إغلاق المشغل بالشمع الأحمر بعد إتلاف الكميات المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليه وتحويلهم للجهات المختصة، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة بجولات تفتيشية دورية للتأكد من التزام القائمين على إنتاج المواد الغذائية على اختلاف أصنافها بقواعد السلامة العامة.


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