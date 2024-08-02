غضب في تل ابيب من تنكيس السفارة التركية للعلم بعد اغتيال هنية

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه استدعى نائب السفير التركي بعد تنكيس السفارة التركية في تل أبيب علمها على خلفية اغتيال إسماعيل هنية.

وأضاف “إذا أراد ممثلو السفارة الحداد، فعليهم الذهاب إلى تركيا والحداد مع أردوغان الذي يحتضن حركة حماس الإرهابية” وفق تعبيره.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، قد كتب عبر منصة إكس معلقا على خبر تنكيس السفارة التركية علمها في تل أبيب “ممثلو سفارة تركيا في إسرائيل مدعوون لإنزال العلم تمامًا والعودة إلى بلادهم. أمر مخزٍ”.

من جانبه، اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، أن التقارير عن تنكيس العلم التركي “وصمة عار كبيرة”، مضيفا: “لا يمكن لدولة وقفت منذ بداية الحرب إلى جانب المنظمات الإرهابية وهددت هذا الأسبوع بغزو دولة إسرائيل أن يكون لها سفارة في قلب تل أبيب”.

وأفاد موقع “haber7” التركي أن تنكيس العلم فوق مبنى السفارة بإسرائيل إلى نصف السارية يأتي بسبب الحداد الوطني الذي أعلنه عنه إردوغان ليوم واحد بعد اغتيال هنية.

والخميس، أعلن الرئيس التركي أن، الجمعة، سيكون “حدادا وطنيا.. تعبيرا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتأكيدا لتضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين”، وذلك في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، خلال عملية نسبت لإسرائيل.