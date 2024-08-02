الهيئة المستقلة: نراقب ونتابع أي محاولات لشراء الأصوات

وطنا اليوم:توقع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ، أن تبت لجان الانتخاب بطلبات الترشح يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل، لتبدأ فترة الطعون من المرشحين والناخبين والتي تستمر لثلاثة أيام في المحاكم، وبعد ذلك تنشر جداول المرشحين النهائية .

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك عبر شاشة التلفزيون الأرني الجمعة، إن الوقت المحدد لبدء الحملة الدعائية الانتخابية مقررا بحسب الجدول الزمني في 9 آب ولكن الهيئة تسعى لتسريع العملية لتبدأ عملية الدعاية قبل ذلك لمنح المرشحين فرصة أكبر للتفاعل مع القواعد الشعبية.

وشدد المعايطة على أن الهيئة المستقلة للانتخاب تراقب وتتابع أي محاولات لشراء الأصوات أو الجرائم الانتخابية، حيث تم الاعلان وتحويل عدد من القضايا الى الادعاء العام وهناك من حكم 6 أشهر بحسب القانون، وهناك تعاون مع وزارة العدل لتكييف أنواع القضايا والتمييز بين عمليات شراء الأصوات والمال الأسود والمخالفات القانونية