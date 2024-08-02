الاحتلال يزعم مقتل الجعبري أحد أكبر قادة حركة الجهاد

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، اغتيال نائب المسؤول عن إنتاج الوسائل القتالية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويدعى محمد الجعبري، كما ادعى جيش الاحتلال أنه قتل 30 عنصرا في فصائل المقاومة في رفح.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه و”بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، اغتال نائب رئيس البنية التحتية لإنتاج الوسائل القتالية والمسؤول عن مالية شبكة الإنتاج في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الجعبري”.

وزعم جيش الاحتلال أن الجعبري كان مسؤولا عن “إنتاج أسلحة التنظيم في شمال قطاع غزة، وتوزيع الرواتب والأموال على عناصر التنظيم، وقام بدور نشط في محاولة استعادة قدرات المنظمة على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية”.

وادعى جيش الاحتلال أن عناصر الفرقة 162 التي تضم قوات من لوائي “غفعاتي” و”هناحال” قتلوا “30 مسلحا في معارك خاضوها وجها لوجه وضربات جوية” في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن الفرق القتالية التابعة للواء “القدس” (16) بالمشاركة في القتال وسط قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 252.

وتزيد إسرائيل ضغطها العسكري في الحرب مؤخرا، وفي هجوم منسوب إليها قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت منذ 7 أكتوبر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

كما أدت الحرب إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة جوع، وقادت إلى اتهام إسرائيل بالضلوع في إبادة جماعية وهي اتهامات تنفيها إسرائيل