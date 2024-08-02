وفد شعبي أردني برئاسة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين يشارك في تشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة

وطنا اليوم-من المقرر أن يتوجه فجر الجمعة وفد يترأسه فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة، ويضم قيادات سياسية وفعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مراسيم تشييع جثمان القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي اغتاله الكيان الصهيوني في طهران الأربعاء.

وتتقدم الشخصيات السياسية والشعبية الأردنية، قيادات من الحركة الإسلامية كالأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، ورئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات.

بالإضافة إلى الأستاذ أحمد الزرقان، النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والدكتور همّام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأسبق، والشيخ حمزة منصور الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي.

كما يضم الوفد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم معاذ الخوالدة ، وعمر رياض، ومصطفى صقر، وعضوي المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي غازي الدويك وثابت عسّاف.

كما يضم الوفد الشيخ طراد المسلط الفايز، وهو أحد الرموز العشائريّة البارزة في الأردن، والدكتور زياد الزعبي نقيب الأطباء الأردنيين، ويحيى أبو عبود نقيب المحامين الأردنيين، وعبد الفتاح الكيلاني، أمين عام حزب الحياة”.

إلى جانب شخصيات سياسية برلمانية كالنائبين السابقين أحمد القطاونة ومحمد عقل، بالإضافة لميسرة ملص عضو الملتقى الوطني للدفاع عن المقاومة.

وبحسب المصادر السياسية في الدوحة، فإن الوفد الأردني سيتجه مباشرة بعد وصوله من عمان إلى مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث تقام صلاة جنازة إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة مباشرة.