شادي المجالي يخوض الانتخابات ضمن قائمة حزب الميثاق ويعلن للناس

‏ ‏ بسم الله الرحمن الرحيم

“فإذا عزمت فتوكل على الله إنّ الله يحب المتوكلين “

‏أبناء الوطن الكرام

انطلاقا من التزامنا تجاه أردن العزم والعزة وتجاه أسرتنا الأردنية الواحدة على امتداد وطننا الحبيب،فقد عقدت العزم على خوض غمار الانتخابات ‏النيابية بعد أن كرمني حزب الميثاق الوطني والذي اتشرف بالانتساب إليه حزبا وطنيا ببرامج طموحة تحاكي تطلعات الشعب الأردني العظيم، بأن أكون ضمن قائمته الوطنية للانتخابات النيابية المقبلة للعام 2024 وفي المقعد الرابع.

‏ولإيماني العميق و انسجامًا مع قناعتي بأنَّ المشاركة الحزبية في الحياة البرلمانية والسياسية هي الوسيلة الفاعلة في طرح برامج واقعية وعملية قابلة للتنفيذ ‏تلبي طموحات المواطن وترتقي بالوطن وتتصدى للتحديات المختلفة التي تواجهه.

‏ولمعرفتي وثقتي الأكيدة بالخبرات المتنوعة والتراكمية لأعضاء قائمة حزب الميثاق في المجالات المختلفة والتي ستكرس لخدمة الوطن والمواطن ،ومن هذا المنطلق جاءت رغبتي في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري في قائمة الوطن لحزب الميثاق الوطني .

حزب الميثاق الوطني يطرح برامجه وفق ثوابت الدولة الأردنية وحماية سيادتها ومكتسباتها الوطنية، وتحقيق الرفعة والازدهار للوطن والحياة الفضلى للمواطنين، والمنسجمة مع شعاري خلال مسيرتي في ميادين الواجب المختلفة (الله ،الوطن ،الملك )، والمتناغمة مع ما غرسه فينا الرعيل الأول من بناة الوطن من الآباء والأجداد بالتفاني في خدمة الوطن والمواطن .

ولا ننسى دور قيادتنا الهاشمية في الوصاية على المقدسات ودورنا كأردنيين خلف قيادتنا في دعم صمود الأهل والأشقاء في فلسطين الحبيبة وحق أهلنا الشرعي في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.

بناءً على ما تقدم وبعد التوكل على الله وثقتي بوعيكم نعقد الأمل عليكم في أن تكون قائمة حزب الميثاق الوطني اختياركم آملين دعمكم ومؤازرتكم.

والله ولي التوفيق .

مرشح الوطن -أخوكم شادي عبدالسلام المجالي