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البيت الأبيض يكشف تفاصيل حديث بايدن ونتنياهو بشأن تهديدات إيران

منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض يكشف تفاصيل حديث بايدن ونتنياهو بشأن تهديدات إيران

وطنا اليوم_أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، أن بايدن ونتنياهو ناقشا عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي لدعم تل أبيب ضد التهديدات.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أكد في اتصال مع نتنياهو التزامه بأمن تل أبيب ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

وفي وقت سابق كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل تتعلق بالرد الإيراني المحتمل على الاحتلال الإسرائيلي عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

 

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن إدارة بايدن مقتنعة أن إيران ستهاجم تل أبيب خلال أيام ردا على اغتيال هنية.


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