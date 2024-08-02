الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان تداعيات اغتيال إسماعيل هنية وعدد من القضايا

وطنا اليوم_تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، اتصالاً هاتفياً من القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وسبل خفضه، وحماية المنطقة من التبعات الكارثية لهذا التصعيد الذي يشكل وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الخطوة الأولى نحو خفضه.

وبحث الوزيران تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران، والذي دانه الأردن جريمة تصعيدية وخرقاً للقانون الدولي.

كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية، واتفقا على اللقاء قريباً لبحث الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.