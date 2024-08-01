عاجل..الاردن .. رفع سعر البنزين للمرة الخامسة منذ بداية 2024

وطنا اليوم_للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنوعيه لشهر آب (أغسطس) بنسب ما بين 1.7 % و2.2 % عن سعره في تموز (يوليو)، فيما طال الديزل زيادة للمرة الرابعة خلال نفس الفترة وبنسبة بلغت 1.4 %.

ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، ارتفع سعر البنزين 90 بنسبة 2.2 % ليصبح 920 فلسا للتر من 900، وسعر البنزين95 بنسبة 1.7 % ليرتفع إلى 1160فلسا للتر من 1140فلسا الشهر الماضي، بحسب الغد.

كما ارتفع سعر الديزل إلى 715 فلسا للتر من 705 فلسات، فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

وبناء عليه، يكون سعر البنزين بصنفيه زاد 5 مرات منذ بداية العام وانخفض 3 مرات، بينما ارتفع سعر الديزل 4 مرات وانخفض 3 أخرى وثبت لمرة واحدة في الفترة المذكورة.

وقالت الوزارة إن لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر تموز.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا للتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار فلسا 20 للتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار10 فلسات.

يذكر أن استهلاك المشتقات النفطية في المملكة انخفض خلال النصف الأول من العام بنسبة 5 % هبوطا أكثر من 1.747 مليار لتر، مقارنة بـ1.836 مليار لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب آخر أرقام لوزارة الطاقة انخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) بنسبة %7 إلى نحو 770 مليون لتر، مقارنة مع 826.7 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 2 % ليصل حجم مبيعاتها إلى 70.8 مليون لتر، مقارنة مع 69.8 مليون لتر خلال الفترة ذاتها.

وتراجع الطلب على مادة السولار بنسبة %3 ليصل حجم مبيعاتها إلى 846 مليون لتر، مقارنة مع 869.4 مليون لتر في النصف الأول من عام 2023، وانخفض الطلب على الكاز بنسبة 13 % لتسجل حجم مبيعات بلغ 60.7 مليون لتر مقابل 70.2 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبناء على ذلك تكون عوائد الحكومة من البنزين 90 انخفضت إلى 284.9 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من 305.8 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، بينما ارتفعت قليلا عوائدها من البنزين 95 إلى 40.7 مليون دينار من 40.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عوائدها من الديزل إلى نحو 139 مليون دينار من نحو 143 مليون دينار خلال ستة أشهر من العام الماضي، حيث وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.

إلى ذلك، استمرت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر آب(أغسطس) عند صفر وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.