مسرح المصلبة وشارع الاعمدة: عروض شعبية وفعاليات منوعة

وطنا اليوم_

شهد مسرح شارع الأعمدة (المصلبة) في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال 38 عروضا تضمنت مشاركة فنانين وفرق محلية بارزة.

وشهدت الفعاليات وسط حضور جماهيري حفلا قدم خلاله الفنان محمد خليل أداءً رائعا نال إعجاب الجمهور. كما قدمت فرقة المفرق عروضا استعراضية أضافت أجواء من الفرح والبهجة.

برزت أيضًا فرقة عازف الربابة سامي صبحي بأدائها الفريد الذي أعاد الجمهور إلى تراث الموسيقى الشعبية الأردنية. وأضافت فرقة الأغوار الشمالية لمسة مميزة على المهرجان بأدائهم الذي جمع بين الأصالة.

فرقة العقبة للفنون الشعبية:

قدمت فرقة العقبة للفنون الشعبية عرضا مميزا على مسرح المصلبة وهي فرقة تأسست عام ١٩٦٩ وسجلت في وزارة الثقافة عام ١٩٩٢ . وتهتم الفرقة بالموروث العقباوي الساحلي من خلال العزف على آلة السمسميه والرقصات البحرية المتنوعة.

وتعتبر فرقة العقبة الفرقة الوحيدة في الاردن التي تعزف على آلة السمسمية البحرية لوجودها على الساحل البحري لخليج العقبة .

وشاركت فرقة العقبة في عدة محافل عالمية وعربية ومحلية .

حيث قامت بالمشاركة في مهرجان فرنسا والمانيا وإيطاليا بالاضافة إلى تركيا.. وسوريا والعراق ومصر .وشاركت في مهرجان جرش وشبيب والفحيص.

وللحفاظ على الاغاني العقباويه قامت الفرقه بعمل البومات غنائيه ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٣.

وقدمت الفرقة نفحات غنائية اختلط فيها صوت العقبة وصوت البحر وهدير أمواجه مع شوارع وأعمدة جرش .

الفرقة الإيطالية:

وعزفت الفرقة الايطالية مجموعة من المعزوفات الإيطالية والمقاطع الموسيقية المبتكرة والحديثة بأسلوب فني جميل والتي تفاعل معها الجمهور .

شارع الأعمدة:

شارع الاعمدة الذي يعتبر احدى جواهر الموقع الأثري الذي يربط جميع المسارح من خلال بلاط حجري تم تركيبه بعناية ويحيط جانبيه الاعمدة الشاهقة التي تزينها التيجان .

واليوم في مهرجان جرش في نسخته 38 اصبح قبلة مرتادي المهرجان لوجود طاولات عرض الأطعمة والحرف والمشغولات اليدوية بالإضافة الى وجود عدة مسارح منها شارع الأعمدة 1 و 2 والذي يقدم من خلالهما العاب خفيفة ومهرجون والعاب كرتونية والحكواتي والعزف المنفرد على مختلف الالات الموسيقة .

وشهد اليوم الأربعاء فعاليات لمهرجين، وفقرة الحكواتي، ورسم على الجوه

وعزف منفرد على الساكسفون، وتقديم شخصيات كرتونية.

وشهد شارع الأعمدة حركة اقتصادية وترويج للمنتج الأردني والتراثي والنحاسيات والصابون والعسل والمأكولات.