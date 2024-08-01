اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38

وطنا اليوم_

ضمن البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين ومشاركته في مهرجان جرش 2024 ، أقيمت امسية شعرية عربية واردنية، بمشاركة شعراء عرب وأردنيين من اعضاء الاتحاد.

وشارك في الامسية التي أقيمت في المكتبة الوطنية، الشاعر المصري عمرو لطيف والشاعرة السعودية فهيمة الحسن، والشاعرة انتصار الصقار، والشاعر جمال الزيادي، وادار الامسية الشاعر بديع رباح.

إستهل الشاعر المصري لطيف، بقراءة ابيات مطلعها: أسبح باسمك اللهم وأحظى فيبدوا الحب نافلة وفرضا.. وابذل كل غال في رضاك فمن ذا يقرض الرحمن قرضا..أصلي في مقام الصبر وحدي واسلك فجه طولا وعرضا.

ومن قصائده أيضا قرأ:

أنشدتُ فى فجرِ المحبَّةِ غايتي،

نحـو المآذن فاسمـع التهليــلا.

أنا نفحةٌ من نُورِهَا، أنا ظلُّها

كم تنحني روحي لهـا تقبيلا.

أنا قبضةٌ من طينِهَا، أنا فِكرَةٌ

عــن حُبِّهـا لا تقــلُ التحويـلا.

بالوحدةِ الكبرى تضمُّ جموُعَنا،

جيـلاً يعانِقُهُ الســــلامُ فجيــلا.

أتلـو معاني الحُسنِ في قُرآنهــا،

مُتَبَتِّــلَاً بجمالها تبتـيــلا.

هــذى بلادُ العابديـن لربِّهــم،

والمنشئيــن علــي الوفـاءِ دليـلا.

يا مصر يحميكِ الإلهُ بِحِرْزِهِ،

وَكَفَـى بِرَبِّكَ حَارِســاً وَكَفِيـلَا.

ومن جهتها قرأت الشاعرة السعودية فهيمة الحسن، قصيدة لعمان، قالت فيها:

عمان نافورة الأفراح والادب

عمان سارية الامجاد والنسب

عمان يا درة الاردن من زمن

مغروسة في كاظم المجد والحقب

أتيت احمل أشواقي وانثرها

يا خير مملكة تزدان بالشهب

اهلوك كم سطروا للعز ملحمة

اهلوك قوم من الإشراف والنجم

اما الشاعرة الصقار فقد قرأت من قصائدها النثرية ابيات من يوميات امرأة منتصرة قرأت منها: عساك بخير يالبعيد عن عيني وعني، عساني اشوفك.

وختم الشاعر الدكتور جمال الزيادي الأمسية بأبيات من قصدة ابن الاردن، وفي عهد عبدالله، قال فيها:

في عهد عبدالله ماذا يكتب القلم

فيا من انارت بنا الاردن والشعب

ذلك الملك الذي فرحت به الأمم

عبدالله الصقر الهاشمي

هو الكريم راعي النسب.

وفي ختام الامسية الشعرية قدم رئيس الاتحاد عليان العدوان الشهادات التقديرية للمشاركين من الشعراء العرب الأردنيين، مرحبا بضيوف الاتحاد والاردن ومهرجان جرش في هذه الأمسية الجرشية العمانية.