المؤتمر الصحفي لحزب إرادة برهن على مؤسسية الحزب وقوته …. فيديو وصور وأسماء القائمة

وطنا اليوم:أعلن حزب إرادة خلال هذا الأسبوع عن قائمته الحزبية والتي ضمت ٤١ مرشحا ، وما ميز القائمة هو أن الأمين العام للحزب حجز المقعد الأخير بها وهذه رسالة تبعث للثقة وخصوصا بين الشبآب. وانضم الى البطاينة في هذه اللفتة ، قامات وطنية تذيلت القائمة معه من شيوخ ووجهاء وباشاوات وناشطين مجتمعيّين أوصلوا رسالة زهدا (وهم متأكدين من عدم نجاحهم لوجودهم في ذيل القائمة).

ما ميز قائمة إرادة كذلك أنها تصدرتها إمرأة ، وضمت ال ١٢ إسما الأولى أربعة شباب مؤهلين عصاميين يشبهون معظم الشباب الأردني فمنهم الطبيب ومنهم المحاسب ومنهم المهندس ومنهم الإداري في مستشفى . وهذا نفى بالوجه القاطع تعاطي الحزب مع الرأسماليين والمال الأسود ، كما يحسب للحزب أنه تضمن في أول القائمة فتاة كفيفة تحمل درجة الدكتوراه في القانون. فلم نسمع في القائمة عن أصحاب المال التي كان يتم تداول أسمائهم .

أيضا تميز المؤتمر الصحفي بأن قادة الحزب ورؤساء اللجان المعنية بالإختيار مثل الجنرال مروان قطيشات ، والدكتور إبراهيم الشخانبة الذي أنابه عنه الجنرال عبد الجليل المعايطة الذي تعرض لوعكة صحية ، ومها الطراونة رئيس المجلس الوطني بالانابة أخذت دورها وكذلك نائبها نقيب المهندسين فوزي مسعد والمخضرم رئيس المجلس المركزي عمر ملحس ، وإختار بلدوزر الحزب نضال البطاينة الرجوع للخلف ليظهر مؤسسية الحزب، وإقتصرت مداخلته على إجابة أحد الإعلاميين عن سؤال حول الشكوى التي قامت بها الهيئة المستقلة بحق الحزب بناء على منشور أحد الشباب فكانت إجابة البطاينة مفعمة بالثقة والإتزان عندما أجاب : كل الاحترام للشاب وعشيرته المحترمة حيث إعترف بخطأه ، وأن الإدعاء العام أصدر قراره بحفظ الأوراق لعدم وجود قضية وقال أنه لا يجب الوقوف عند هذه الأمور، فإرادة حزب عظيم وسيكون معرض دوما لمثل هذه الأمور البسيطة.

كما شكر البطاينة زملاء له كانوا مرشحين على القائمة ولهم وزنهم وتاريخهم، لكنهم اختاروا الزهد لتقديم الشباب ومنهم الشيخ مطلق الحجايا، والشيخ خالد العيطان والدكتور محمد أبو هديب، والباشا عبد آلعزيز الزيادات، وابراهيم الفلاحات وعادل أبو طويلة، والقاضي المتقاعد عامر القضاة ، ونجوى قبيلات.

عمر ملحس كانت كلمته متميزة عندما قال : “لقد عملنا بجد لضمان أن تكون عملية إختيار المرشحين قائمة على معايير الشفافية والنزاهة، وحرصنا على أن يكون لدينا فريق من المرشحين القادرين على تلبية تطلعات المواطنين فكل مرشح سيكون مشروع نائب وطن يمثل أثنا عشر محافظة ،فلا يوجد محاصصة لأي محافظة ،حيث سيعمل كل النواب ببرنامج واحد يمثل برنامج الحزب بحيث يخدمون جميعا الأردنيين والأردنيات في كل مكان .

الشخانبة وقطيشات كانا متميزان في شرح إجراءات الوصول للقائمة بشكل علمي ودقيق وكان ذلك يوحي بالثقة والمصداقية .

رؤساء اللجان سموا زملائهم من أعضاء اللجان ومدحوا جهدهم وهذا مؤشر على الجو الصحي الذي يعيشه الحزب، ومن الملفت أن الجميع في كلماته قدر جهد وتعب الأمين العام وتفانيه وهذا يدل على روح الفريق .

هذا ويشار إلى أن القائمة الحزبية التي أعلنتها اللجنة لحزب إرادة جاءت على النحو التالي :

1. دينا عوني البشير

2. الدكتور خميس حسين عطيه

3. حمود إبراهيم الزواهره

4. محمود عطا الله طيطي

5. الدكتور فارس محمد الصمادي

6. الدكتوره زينب أحمد المومني

7. احمد عبدالرحمن الدقاق الأزايده

8. الدكتوره تقى فيصل المجالي

9. عمار عبدالله ضيف الله الشقران

10. علي موسى الزير

11. انس انور الرواشده

12. عدي اكرم الشوره

13. عبد الله بديع عبد الدايم القرامسه

14. عواطف ذياب السواعير

15. المهندس ضياء فايز الهلسه

16. المهندس أحمد عيسى علي العدوان

17. كفا حمد العامري

18. الدكتور خالد عبد المطلب الحسنات

19. الدكتور معاذ يحيى مهيدات

20. المهندس أيمن غسان الكنجي

21. عمر عبده المصطفى القصراوي

22. منى ناصر ذيب الغويري

23. عدنان شاهر فالح ابو الخيل العرجاني

24. المهندس رعد عصام خليل القسوس

25. اسماء عبدالفتاح ابو الجود

26. حسين عواد حمد الغويري

27. المهندس علي سماره

28. هناء إبراهيم الخطيب

29. المهندسه ميناس نائل عصفور

30. ألاء عدنان رواشدة

31. المهندس طارق زياد المعايطة

32. برجس سمعان الحدادين

33. خوله عبد الله أبو علي

34. الدكتور صالح عبد الجليل العرود

35. مها أحمد الطراونة

36. المهندس عمر شوكت شقم

37. الدكتور بشار نعيم حوامدة

38. الشيخ محمد أحمد شتيوي النعيمي

39. الدكتور محمد عبد الحليم احمد الملاعبة

40. اللواء المتقاعد الدكتور محمد سليمان فرغل بني مصطفى

41. نضال فيصل أنور البطاينة