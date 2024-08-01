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نفاع يشكر الهيئة المستقلة للانتخاب على حسن الإدارة والتنظيم والحرفية العالية خلال عملية الترشح للانتخابات النيابية

منذ ثانيتين
نفاع يشكر الهيئة المستقلة للانتخاب على حسن الإدارة والتنظيم والحرفية العالية خلال عملية الترشح للانتخابات النيابية

وطنا اليوم:أشاد الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع وكافة قيادات واعضاء وكودار الحزب بالجهود الكبيرة والعظيمة التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عملية بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة .

وقدم نفاع شكرة الكبير وتقديرة العميق لمعالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة واعضاء مجلس المفوضين ورئيسة لجنة الانتخاب العامة فداء الحمود وكافة العاملين في الهيئة على جهودهم الكبيرة وعملهم الوطني الجاد واخلاصهم منقطع النظير وعلى تلك القدرة الإدارية والتنظمية والقانونية عالية الشأن والتي تميزت بالكفاءةوالحرفية والجاهزية العالية في حسن التنظيم والإشراف والمتابعة وسهولة الإجراءات وسلاسلة عمليات التسجيل وسط اجواء مريحه وانسيابية عالية أكدت التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية سيما أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعد إحدى ثمرات الإصلاح السياسي الشامل وعلامة فارقة في إدارة واجراء الانتخابات النيابية بكافة مراحلها الدستورية المختلفة بكل نزاهة وشفافية وحيادية ونحن نقف على أعتاب محطة وطنية شاملة من الاصلاح السياسي والتحديث الوطني لتستمر مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وحماية المكتسبات والإنجازات الوطنية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ومن خلفة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.


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