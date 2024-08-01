الصفدي : أي شخص يريد انتهاك سماء الأردن فسيجري مواجهة ذلك

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إن الأردن لن يسمح لأي أحد بتحويله لساحة معركة.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل: “علينا دائما أن نكون بمرحلة تيقظ على الحدود ولن نسمح لأي شخص بتحويل الأردن لساحة معركة وعلينا حماية بلدنا وبحال وجود اي تصعيد أولوياتنا حماية الأردن والأردنيين”.

وأكد أن الأردن لن يكون ميدان لأي معركة، مشددا على أن أي شخص يريد انتهاك سماء الأردن فسيجري مواجهة ذلك.

وفي حديثه عن حركة حماس أكد الصفدي أن حماس فكرة ولا تستطيع أن تفجر فكرة، بل عليك تقديم البديل وهو طمأنة الفلسطينيين بأن لهم مستقبل بدلا من الخشية التي يعيشون بها عند ذهاب ابناءهم للمدارس او عند قصف بيوتهم.