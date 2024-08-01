وفاة 3 منتجين مشهورين بحادث مروع في مصر

وطنا اليوم:تعرض حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرغى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث حادث مروري أليم على طريق الضبعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، في محاولة للوقوف على أسبابه، وتقديم الإسعافات للمنتجين الثلاثة، ولكن فاضت روحهم.

يذكر مشاركة المنتج محمود كمال في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم وفي أدوار مختلفة ففي مسلسل فرقة ناجي عطالله كان مديرا للانتاج وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام مديرا لإدارة انتاج ومسلسل مأمون وشركاة ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

كما شارك في مسلسلات ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول وورا كل باب حدوتة رق الحبيب وورا كل باب حدوته حدوتة في عشق البنات.

وفي ديسمبر الماضي، دخل المنتج فتحي إسماعيل عالم السينما بـ فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، ويعد هذا العمل هو الفيلم الأول من إنتاج فتحي إسماعيل ويشاركه المنتج يوسف الطاهر، ويعرض الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل، في مصر والوطن العربي والخليج.

وحضر حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، رفقة الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، حفل الليلة السعودية المصرية، الذي أقيم وقتها بدار الأوبرا في فبراير الماضي.