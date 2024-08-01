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ميدفيديف: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي الحل

منذ 56 ثانية
ميدفيديف: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي الحل

وطنا اليوم:اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.
وقال ميدفيديف في تغريدة على موقع “إكس” إن “العقدة في الشرق الأوسط باتت تضيق تدريجيا، ويؤسفني فقدان أرواح بريئة، إنهم مجرد رهائن لدولة مثيرة للاشمئزاز: الولايات المتحدة”.
وكانت الخارجية الروسية أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
ودعا بيان للخارجية الروسية كافة الأطراف إلى ضبط النفس، في ظل تدهور الوضع بالشرق الأوسط، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني ​​بالمنطقة وإثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق.
وأكد البيان أن اغتيال هنية سيؤثر سلبا على المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.


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