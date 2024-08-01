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جامعة البترا تستضيف محاضرة عن آلية التقدم لصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي

منذ 11 ثانية
جامعة البترا تستضيف محاضرة عن آلية التقدم لصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم محاضرة تعريفية عن طريقة التقدم لصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام 2024 في مختلف الحقول والمواضيع العلمية.
عقدت المحاضرة في حرم جامعة البترا بالتعاون بين صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
قال عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب إن المحاضرة تمنح الباحثين فرصة التقدم في مجالات مختلفة في البحث العلمي لتخدم المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية المختلفة المحلية والعالمية.
وشرحت المحاضرة آلاء الشرمان آلية التقدم، مبينة أن الصندوق يدعم الأبحاث العلمية بما يصل إلى عشرين ألف دينار أردني لمشروع البحث العلمي الواحد ولمدة سنتين للأبحاث التطبيقية التي تساعد في حل التحديات الصحية والاقتصادية والصناعية وغيرها.
وقالت الشرمان إن باب التقدم مفتوح من خلال موقع الصندوق ويستمر إلى الخامس عشر من آب الحالي، مضيفة أن دعم البحث العلمي مخصص للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية الأردنية.
وأوضحت الشرمان أن شروط التقدم تنص على أن يكون “الباحث الرئيسي” حاصلاً على شهادة الدكتوراه ومقيماً في الأردن بغض النظر عن الجنسية، ويعمل في مؤسسة بحثية أو أكاديمية أردنية.
يشار إلى أن صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي أُنشِئ عام 1999 ضمن الركن القيادي في مؤسسة عبد الحميد شومان ذراع البنك العربي للمؤسسة الثقافية الاجتماعية.


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