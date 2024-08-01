120 شاحنة أردنية جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية وملابس تعبر لغزة

وطنا اليوم:عبرت 120 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة الأسبوع الحالي، سيتم توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتحمل الشاحنات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وطحينا وملابس وبطانيات وطرود عناية شخصية وأرزاً.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من جمعية البركة السويسرية، بايوس، الامداد الخيرية، GIG، شركة تيسكو، منظمة SKT، شركة زين، نقابة صيادلة الاردن ومبادرة وهب الغيث.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الجهود الأردنية لم تتوقف يوما رغم استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: نعمل على مدار الساعة لاسستقطاب المزيد من المتبرعين وإرسال المزيد من المساعدات وزيادة عدد الشاحنات المرسلة من الأردن للأهل في غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 2,897 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo