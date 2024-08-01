بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

جدل واسع اثر بناء دورات صحية بميدان الساعة في إربد

منذ 14 ثانية
جدل واسع اثر بناء دورات صحية بميدان الساعة في إربد

وطنا اليوم:اعترض تجار وسط البلد على بدء بلدية اربد الكبرى باقامة وتنفيذ مشروع للدورات الصحية داخل “ميدان الساعة ” الذي يعتبر احد ابرز واشهر معالم اربد الحضارية في الوسط التجاري ويشكل رمزية للمكان .
ووفق التجار انهم مع انشاء مثل هذه الدورات التي تخدم زوار ومرتادي الوسط التجاري لكن الاشكالية باختيار الموقع معتبرين انه غير مناسب ولا يليق برمزية ميدان الساعة الذي يعتبر ايضا مكان لاستراحة زوار المدينة من خلال الجلوس داخل الميدان الذي يضم جلسات واشجار .
ودعا التجار بلدية اربد الكبرى الى ضرورة التأني وعدم الاستعجال في المشروع واعطاء الموضوع وقت كافي لدراسته والتشاور مع التجار المجاورين للميدان ومعرفة الابعاد الناجمة عن المشروع خصوصا ان ميدان الساعة معلم رئيسي في اربد ويجب عدم انشاء الدورات الصحية داخله .
واشار التجار الى انهم سيعقدون اجتماع موسع حيال الموضوع بهدف نقل احتجاجهم على المشروع للبلدية والغرفة التجارية مؤكدين ان البلدية لم تجري اي مشاروات معهم او الاستماع لارائهم حيال الأمر وهو ما يعني غياب التشاركية في هذا الاطار .
من جهته قال الناطق الاعلامي في البلدية غيث التل ان مواقع الدورات الصحية الجديدة التي بوشر انشاؤها جاءت حسب الحاجة وبناء على طلبات المواطنين وهي 10 وحدات صحية سيتم يتم تركيبها بواقع 3 دورات داخل حدائق الملك عبد الله واخرى في مجمع الأغوار، اضافة لوجود مقترحات لتركيب دورتين في المدينة الصناعية ودورة صحية واحدة ضمن مواقع دوار النسيم وسوق الذهب وميدان الساعة وسيتم تشغيلها من قبل مستثمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:31

حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندوره

12:26

في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة

12:08

لا تلوموا هتلر لماذا احرقهم

11:55

35 شهيدا و55 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

11:41

#عاجل جيش الاحتلال يؤكد رسميا مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

11:28

ارتفاع أسعار الذهب محليا 60 قرشا للغرام الواحد

11:19

أبو السمن يعلن قرب العمل في صيانة الطريق الصحراوي بمنطقة المريغة

11:08

مخاوف من استمرار إغلاق منشآت سياحية جديدة في البترا

10:56

الميثاق الوطني يحاور حول أهمية الانتخابات وبرامجه في لقاء سياسي بالبادية الشمالية

10:52

تزويد سكان مخيم الزعتري بالكهرباء 6 ساعات يوميا خلال الصيف

10:43

وفيات الخميس 1-8-2024

10:36

تقرير: تدني ممارسة الرضاعة الطبيعية في الأردن

وفيات
وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024