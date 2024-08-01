ارتفاع أسعار الذهب محليا 60 قرشا للغرام الواحد

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، ليصل إلى 49.6 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.7 دينارا لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.1 دينارا و44.4 دينارا على التوالي.