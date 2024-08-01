أبو السمن يعلن قرب العمل في صيانة الطريق الصحراوي بمنطقة المريغة

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الخميس، مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة القويرة الى جسر الاتحاد.

ولفت أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع إلى أن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، التي كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب إلى منطقة الحميمة الذي أنهت الوزارة العمل فيه أواخر العام الماضي.

وقال إن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي وأساسي يعد أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والقطاع السياحي، من خلال ربط العاصمة عمّان والمحافظات كافة بميناء العقبة.

ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي نحو مدينة العقبة بطول 20 كلم تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت قرابة 3.2 ملايين دينار، وتشمل الأعمال صيانة المسارب القائمة من خلال إزالة وكشط الطبقة الإسفلتية القائمة وعمل خلطة إسفلتية جديدة وتأثيث الطريق بعناصر السلامه المرورية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي انطلق العمل فيه بتاريخ 12 أيار الماضي 85٪؜ ومن المتوقع إنهاء الأعمال كافة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وقبل انتهاء المدة العقدية بقرابة شهرين.

ولفت أبو السمن إلى أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه، معلنا عن قرب إطلاق العمل على الجزء الممتد من منطقة المريغة إلى رأس النقب وبطول 14 كلم.

ووجه أبو السمن إلى استكمال أعمال الصيانة للجزء الممتد من قرية الشهيبة لغاية القويرة وبطول 3.5 كم.