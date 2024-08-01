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لجان خدمات المخيمات في الأردن تدين اغتيال هنية

منذ 14 ثانية
لجان خدمات المخيمات في الأردن تدين اغتيال هنية

وطنا اليوم:لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة عشر في المملكة تدين بشدة اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية.
وأكدت اللجان على ان هذه الجريمة النكراء والعمل الجبان هو خرق واضح للقوانين الدولية ومخالف لموقف الأردن الثابت في رفض خرق سيادة الدول والقانون الدولي ونبذ العنف والإرهاب مؤكدين ان هذه الجريمة ستزيد من حدة التوتر في المنطقة وتقوض محاولات الوصول الى حلول سلمية.
وتعرب لجان المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني عن اسفها الشديد لهذا المصاب الجلل وتقدم تعازيها الحارة الى الشعب الفلسطيني الشقيق.


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