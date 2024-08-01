بالصور … د.الحوراني يرعى اليوم الثاني لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 31

وطنا اليوم:رعى الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية – رئيس هيئة المديرين للجامعة مساء أمس 31-7-2024 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2023-2024 من الفوج (31) بكليات ” الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، الهندسة ” بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ، ونائب رئيس الجامعة أ.د. أنس السعود ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم ، ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات كلمة في الحفل رحب فيها بعطوفة راعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء – رئيس هيئة المديرين وعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان والسادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ، كما رحب بالضيوف والحضور والخريجين قائلا :

يسرني أن أرحبَ بكم أجملَ ترحيبٍ في رِحاب جامعة عمان الأهلية التي تحتفلُ اليومَ بتخريجِ طلبتهِا خريجي (كلية الصيدلة/ كلية العلوم الطبية المساندة/ كلية التمريض/ كلية تقنية المعلومات/ كلية العمارة والتصميم/ كلية الهندسة) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2024.

وأضاف : إنه لمِن دواعي الفخرِ والاعتزاز أن نكون هنا اليوم في جامعةٍ أضاءت سماءَ التعليم العالي في الأردن بنورِ السبقِ والريادةِ والابتكار، منذُ تأسيسها كأولِ جامعةٍ خاصةٍ في الأردن قبل أكثرَ من أربعة وثلاثين عاماً على يد المرحومٍ المؤسس الدكتور أحمد الحوراني، حتى أصبحت منارةً للعلمِ ومركزاً للإشعاعِ الحضاري.

ثم قال : أتقدم باسم جامعة عمان الأهلية بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملكِ عبد الله الثاني بن الحسين حفِظهُ الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، وفي هذا المقام نسألُ اللهَ النصرَ والثباتَ لأشقائِنا في قطاعِ غزة وعموم فلسطين، وأن يرحمَ شهدائَهم ويشفي جرحاهم.

وحول تميز الجامعة وريادتها على مختلف الاصعدة قال : إن جامعة عمان الأهلية تحملُ عبءَ التميزِ والتفرد وتُجسد روحَ الوطنِ ومعنى العلمِ والمعرفة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل واللا محدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وهو الذي لا يكل ولا يمل من السعي نحو رفعة الجامعة وتقدمها في جميع المجالات ورفد الجامعة بكل ما هو حديث ومتطور، وكذلك الرؤيا الاستراتيجية الثاقبة والخبرة الإدارية المتميزة لعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان والذي ظهرت بَصمَتَه بشكل واضح في رفع اسم الجامعة محلياً ودولياً والشكر كذلك لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأردف : كما تعهدت جامعة عمان الأهلية بالاحتفاظِ بتقاليدها الراسخة في ميدانِ التفوقِ والتميزِ والإبداع، من خلالِ سعيها المستمر إلى رفعِ مستوى التحصيل العلمي وتطوير جَودة كوادِرها التدريسيةِ والإدارية، وَوَضَعَت خِططاً لتطوير الأداء المؤسسي وجَودة التعليم وتعزيزِ البحثِ العلمي والتفاعلِ مع مكونات المجتمع المحلي، مؤمنين بأن التميز هو مسارنا والإبداع هو هدفنا.

وحول رؤية الجامعة والتخصصات المستحدثة قال : تعكسُ الجامعةُ رؤيةً مستقبليةً والتزاماً بالتميزِ الأكاديمي باعتبارِها مؤسسةً تعليميةً رائدةً تسعى دائماً إلى مواكبةِ تطوراتِ العلمِ والتكنولوجيا، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلالِ استحداثِ العديدِ من التخصصاتِ الجديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، لتواكبَ الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

حيث استحدثت الجامعة مؤخراً البرامج الاكاديمية التالية:

– ماجستير تكنولوجيا الاعمال

– بكالوريوس تكنولوجيا صناعة الاسنان /كلية طب الاسنان

– بكالوريوس العلاج الوظيفي/ كلية العلوم الطبية المساندة

– بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب / كلية تقنية المعلومات

– بكالوريوس اللغتان الصينية الإنجليزية وبكالوريوس اللغتان الألمانية الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم

– بكالوريوس هندسة المركبات الكهربائية وبكالوريوس الهندسة الصناعية في كلية الهندسة

وهنأ الخريجين بالقول : أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ونعرب لكم عن فخرنا بتخرجكم والذي يأتي ثمرةً للجهودِ المُضنِيَةِ التي بذلتموها على مدارِ سنواتٍ من الدراسةِ والمثابرة. فقد قمتم ببناءِ أساسٍ لمستقبلٍ واعدٍ ومشرق. واثقينَ بأنكم ستكونونَ رواداً ومبتكرينَ في مجالاتِكم المختلفة.

واختتم كلمته قائلا : يحق لنا أن نفتخر بجامعتنا التي حققت مراتب متقدمة ومتميزة في تصنيف الجامعات على المستويين الدولي والمحلي واسمحوا لي أن أدعو عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأكرم لإبراز هذ الإنجاز.

** وقد تحدث رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان بكلمة مختصرة عن احتفاظ الجامعة بصدارتها على الجامعات الأردنية الخاصة، وحلولها في المرتبة الثالثة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، متقدمة 40 مرتبة ضمن الفئة 801-850 عالمياً في تصنيف كيو إس العالمي لعام 2025.

الى جانب تصنيفها في المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، والمرتبة الحادية عشرة عربياً، وضمن الفئة 201-300 عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2024. مما يؤكد في ظل هذه الإنجازات التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والبحثي، ويعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير برامجها وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار.

ثم قام السيد الرئيس بتقديم شهادة التصنيف من QS ” التي نالتها الجامعة عن انجازها المتميز” للدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء للجامعة / رئيس هيئة المديرين ، وسط تصفيق حاد من الحاضرين .

· ثم ألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة فاطمة عباس من كلية الصيدلة حيث استهلت كلمتها بحمد الله على نعمة العقل والفكر ، ثم حيّت راعي الحفل ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والخريجين وذويهم قائلة : خير ما أحييكم به اليوم هو تحية الاسلام ، دين السلام و الرحمة ، والإنسانية والمحبة .

ثم قالت: فرحتنا اليوم وإن عظمت غير تامة ، نعيش أياما من العجز وقلة الحيلة ، تنفطر قلوبنا كل يوم لما نراه ونسمعه ، مصاب إخوتنا في غزة جلل ولا نمسع منهم سوى الحمدلله ، صمود عجيب ونصر إلهي .

واضافت : لم نجتمع اليوم لنحتفل بنجاحنا وحسب ، بل اجتمعنا لتكريم أرواح أولئك الذين لم يعيشوا ليشهدوا يوم نجاحهم ، أولئك الذين أزهقت أرواحهم بوحشية من طلاب العلم في فلسطين كافة وفي غزة خاصة ، اللهم قد طالت الغمة ، واشتدت المحنة ، وعظم البلاء ففرج عن أهلنا في فلسطين يا الله ، اللهم انصر ضعفهم فليس لهم سواك نصيرا.

واكدت في كلمتها ان الفشل هو أفضل معلم عندما تكون الارادة لتحقيق النجاح وذلك خلال حديثها عن تجربتها في الدراسة حيث تخرجت من كلية بارستو المجتمعية في كاليفورنيا في عام 2018 ، ثم عادت للأردن وبدأت الجزء الثاني من قصتها الدراسية ،عبر التنقل من تخصص الى اخر ومن جامعة الى اخرى الى ان استقر بها الحال في كلية الصيدلة بجامعة عمان الاهلية عام 2020 .

وأهدت تخرجها لروح والدها ، مقدمة الشكر لعائلتها وللاصدقاء في الاردن وخارجه وللأساتذة .

ثم باركت لزملائها وزميلاتها الخريجين والخريجات وقالت : هذه ليست نهاية الطريق ، لا أعلم ماذا كتب الله في أقداركم ، ولا علم اذا رسمتم خطة سير لوجهتكم المقبلة ، ولكن اعلموا أن طريق النجاح والسعي مليء بالصعوبات ، ولا يليق إلا بأصحاب الهمم ، وإن الأحلام تصبح واقعا بقدر إصراركم عليها ، وإن قصة النجاح لا يقصها علينا من استسلم للفشل وظل حبيس الندم ، وإن الدعاء لبّ العبادة ويصنع المعجزات.

· وقد قدم للحفل الطالب براء حسنية من كلية الهندسة.

· وفي نهاية الحفل قام عطوفة راعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات .