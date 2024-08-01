الميثاق الوطني بضيافة عشيرة عبدالقادر في منطقة الكرامة

وطنا اليوم:عقد عضوا القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني، عمار أبو حليمة ومحمد الحجوج، اجتماعًا هامًا في يوم الثلاثاء في منطقة الكرامة بالأغوار مع عشيرة عبدالقادر .

حضر اللقاء عدد من مخاتير وكبار العشيرة، مما منح فرصة للعضوين ليكونوا أول من يجلس مع العشيرة ويقدمان رؤى حزبهما.

في بداية اللقاء، قدّم الحجوج وابو حليمة نبذة شاملة عن حزب الميثاق الوطني وأهدافه، مشيرين إلى تميزه كأحد أبرز الأحزاب على الساحة السياسية في المملكة.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهمية الحزب ودوره في تعزيز العملية الديمقراطية، كما تم توضيح آلية الانتخابات المقبلة وكيفية التصويت بشكل فعال.

بدورهم، أشاد الحضور بالمعلومات التي تم تقديمها، وأبدوا دعمهم المطلق لدعم حزب الميثاق الوطني للحصول على اكبر عدد من المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية في البرلمان.

وقد عبّر الحجوج وابو حليمة عن شكرهما لعشيرة عبدالقادر على استقبالهم الحافل والقبول الذي حظيا به، مشددين على أهمية العمل المشترك والتكاتف لتحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة ولانجاح المرحلة السياسية الجديدة التي سيقبل عليها الأردن.

وبنهاية اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التحضير الجيد والعمل المشترك والتعاون لزيادة تأثير حزب الميثاق الوطني في الساحة السياسية.