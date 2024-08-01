سي إن إن: إيران وحلفاؤها يخططون لهجوم واسع على الاحتلال

وطنا اليوم:ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن إيران وحلفاؤها يعتزمون شن هجوم واسع النطاق على الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 72 ساعة القادمة.

كما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي آفي أشكنازي في صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد يأتي من لبنان أو إيران، أو قد يكون ردًا منسقًا بين الطرفين.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمثل هذه التطورات، وأن هناك استعدادات واسعة النطاق لمواجهة الهجوم المحتمل.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني بـ”إنزال أشد العقاب” على الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “نعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأمر المرشد الإيراني علي خامنئي “بمهاجمة” كيان الاحتلال الإسرائيلي مباشرة ردا على اغتيال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

كما فادت تقارير إعلامية محلية أن إسرائيل أرسلت عبر قنوات دبلوماسية رسائل إلى لبنان وإيران، مفادها أنها “مستعدة للذهاب إلى حد الحرب الشاملة إذا رد الجانب الآخر بطريقة تلحق أضرارا جسيمة بالبلاد”.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر جهاز الأمن العام تعليمات أمنية “غير عادية” تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وذلك على خلفية التحضير لرد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، تتطلب أي مشاركة لنتنياهو والوزراء الإسرائيليين في حدث جماهيري “مساحة محمية”، في إطار التعليمات المقدمة.