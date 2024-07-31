المرشد الإيراني يصدر اوامره بالرد على اغتيال هنية

وطنا اليوم_قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين مطلعين إن المرشد الإيراني عل خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي بالرد على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية. وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل “ستعاقب بشدة” على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

واعتبر خامنئي أن “الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران”، لأنه اغتيل على أراضيها، متوعداً بـ”عقاب قاسٍ” لإسرائيل. كما رأى خامنئي أن إسرائيل “وفرت أساساً لمعاقبتها بقسوة” بدوره، توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بجعل إسرائيل “تندم” على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران. وقال بزشكيان إن إيران “ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة” باغتيال هنية.

ولم يتضمن بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التوضيح.