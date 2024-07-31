تحالف “الوحدويون والوطني الدستوري” يعلن عن قائمته الحزبية العامة لخوض الانتخابات

وطنا اليوم_عمان، 31 يوليو 2024 – أعلن تحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، الذي يضم أحزاب الوحدويون، الوطني الدستوري، والأنصار الأردني، عن قائمته الحزبية العامة التي ستخوض الانتخابات المقبلة. تتألف القائمة من 24 عضوًا من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد ضمت القائمة الأسماء التالية:

1. الدكتور راكان حسين أسعد أبو طريه

2. السيد تركي عايد عيد بني خالد

3. السيدة منيرة علي عوض دبيس

4. المحامي سند محمد ذيب خريس

5. الدكتورة هدى جميل محمد المقبل

6. السيدة سناء عبدالرزاق مفضي السميحيين

7. الدكتور بهاء الدين أحمد محمود النجار

8. الآنسة رانيا خالد موسى الجعافرة

9. السيد علاء الدين قاسم محمد القطعان

10. المحامي مزحم عبدالله محمد الغياث

11. السيد سلمان نسيم هاني بلان

12. السيدة مريم عبدالكريم محمد السلامات

13. المهندس علاء محمود توفيق عيسى

14. السيدة ميادة هاني عبدالرحيم الشناق

15. السيدة ماجدة جدعان فايز نفاع

16. المهندس بكر طلال نايف الشعشوع

17. السيدة حنان عودة مفلح الغويين

18. السيد باسم حسن محمود النداف

19. السيد رشيد نوفان محمود عناقرة

20. المحامي حازم سالم فالح الجبر

21. السيد جمال فهد عبدالله الفقراء

22. الدكتور هاشم محمد مفلح السحيم

23. السيد جمال أمين محمد حمتو

24. السيد عواد منصور فالح المصبحيين

يهدف التحالف من خلال هذه القائمة إلى تعزيز قيم الوحدة والعدالة الاجتماعية، كما يسعى لتحقيق برامج تنموية شاملة تسهم في تحسين معيشة المواطنين. وقد أطلق التحالف هاشتاغ #قوتنا_في_وحدتنا لدعم حملته الانتخابية وتوحيد جهود الناخبين حول قضايا الوطن الأساسية.