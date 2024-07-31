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بيان صادر عن حزب ارادة

منذ ساعتين
بيان صادر عن حزب ارادة

وطنا اليوم_

يدين حزب إرادة بأشد العبارات الجريمة النكراء باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” إسماعيل هنية والذي تم اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران، في خرق القانون الدولي هدفه مزيد من التصعيد في الساحة الاقليمية ودفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر وهذا ما حذر منه حزب إرادة في بيانات سابقة بأن مساعي اليمين الصهيوني واضحة في جر المنطقة إلى مزيد من التوتر.

 

ويحذر الحزب من استمرار اليمين الصهيوني في استمرار جرائمه النكراء بحق الشعب الفلسطيني، وأنه لا بد من تكاتف دولي لضبط سلوك هذا الكيان المجرم ومنعه من الاستمرار بارتكاب مزيد من جرائم الحرب.

 

 

 

ويدعو حزب إرادة إلى محاسبة حكومة المتطرفين في دولة الكيان، المسؤولين عن جريمة اليوم بحق رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية وعن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة وتقديمهم للمحاكمة أمام الدولية بتهمة الارهاب وارتكاب جرائم الحرب.

 


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