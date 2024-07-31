المساعد للإدارة والقوى البشرية يفتتح محطة استقبال جديدة في المركز العسكري للتجنيد/ خو

وطنا اليوم_افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الأربعاء، محطة استقبال جديدة لمراجعي المركز العسكري للتجنيد/خو والتي تأتي ضمن خطط التطوير والتحديث التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية وتشمل مختلف المراكز والمباني الخدمية.

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية: “إن الهدف من إنشاء هذه المحطة هو توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، والذي يتطلب تواجدهم داخل المركز العسكري للتجنيد لاستكمال إجراءات التجنيد أو تسليم الأوراق والوثائق المطلوبة من المراجع ومتابعتها، وصولاً إلى استلامه المعاملة”.

بدوره قال مدير شؤون الأفراد: “إن المحطة الجديدة تشكل إضافةً نوعية لتسهيل الخدمات وتطويرها في الجوانب المهنية والإدارية التي تقدمها مديرية شؤون الأفراد، مما ينعكس إيجاباً على تحسين هذه الخدمات والنهوض بها”.

يشار إلى أن المحطة ستبدأ باستقبال المراجعين اعتباراً من اليوم ويقوم على إدارتها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مراجعي المركز.