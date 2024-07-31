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نتنياهو: تنتظرنا أياما صعبة وسنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل

منذ 19 ثانية
نتنياهو: تنتظرنا أياما صعبة وسنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل

وطنا اليوم:توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بـ”تصفية الحساب” مع كل من يمس بلاده.
وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:
وجهنا ضربات على 3 جبهات في الأيام الماضية.
قتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان، وكان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا.
تنتظرنا أيام صعبة فيها الكثير من التحديات.
مستعدون لكل السيناريوهات ولكل التهديدات.
سنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل.
إسرائيل وجهت “ضربات ساحقة” إلى وكلاء إيران.
كل الإنجازات حققناها لأننا لم نستسلم.
الحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية.
ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.


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