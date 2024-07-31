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العثور على جثة أربعيني داخل مركبة في الرمثا

منذ ساعة واحدة
العثور على جثة أربعيني داخل مركبة في الرمثا

وطنا اليوم:تحقق الأجهزة الأمنية في شرطة الرمثا في حادثة العثور على جثة مواطن أربعيني داخل مركبة في لواء الرمثا، وفق مصدر امني.
وقال المصدر أن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية حول وجود مركبة متوقفة على جانب الطريق وبداخلها شخص في الأربعينات من العمر.
وأوضح أنه عند وصول الأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين أن الشخص داخل المركبة متوفى. وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.


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