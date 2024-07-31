إيران ترفع راية الثأر الحمراء على قبة مسجد في قم

وطنا اليوم:أفاد موقع Vesti.az، بأنه تم في إيران رفع “راية الثأر” الحمراء على قبة مسجد جمكران ردا على اغتيال إسرائيل لزعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

والمسجد المذكور هو أحد المساجد الهامة الرئيسية في إيران ويقع في جمكران، وهي قرية تقع على مشارف مدينة قم المقدسة.

وأشار الموقع إلى أن الراية الحمراء، تعتبر في التقاليد الشيعية كرمز للثأر بالدم والانتقام، ويتم رفعها في حالة الخسائر الفادحة أو الدعوة للانتقام.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها رفع راية الانتقام الحمراء في 3 يناير من هذا العام بعد هجوم إرهابي في محافظة كرمان، عندما فجر مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي، قنبلتين على طريق موكب جنازة لإحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ويرمز هذا التصرف إلى تعهد إيران بالانتقام لمقتل سليماني، أحد أقوى القادة العسكريين في البلاد.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.