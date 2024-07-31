أورنج الأردن تعقد مؤتمراً صحفياً تعريفياً حول خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي

وطنا اليوم:عقدت أورنج الأردن مؤتمراً صحفياً تعريفياً حول خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي باستخدام نظام “اعرف عميلك إلكترونياً”- (eKYC) والتي أعلنت الشركة عن إطلاقها لأول مرة في المملكة، في خطوة نوعية في مجال تجربة الزبائن في قطاع الاتصالات.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة التنفيذية في أورنج الأردن وممثلين عن وسائل الصحافة والإعلام.

وسلطت أورنج الأردن الضوء بصورة تفصيلية على الخدمة الجديدة التي تأتي عقب خطوات وجهود حثيثة قامت بها الشركة بالتعاون مع الوزارة والهيئة لتكون النتيجة مشروع أردني مميز يصب في المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التحول الرقمي على المستوى الوطني.

وستمكّن هذه الخدمة الزبائن من الاشتراك وتوثيق خدمات الاتصالات المتنقلة (الخلوية) المدفوعة مسبقاً بشكل إلكتروني ذاتي وآمن وسلس، باستخدام الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية أو بواسطة منصة الهوية الرقمية الوطنية (سند)، للتحقق من هوية المشتركين وإتمام عملية تفعيل الخدمات عن بعد دون الحاجة لتواجد المشترك داخل معارض الشركة أو نقاط البيع، حيث بدأت الشركة بتطبيق هذه الخدمة في العديد من نقاط البيع المعتمدة العاملة معها.

وتعد الخدمة إضافة نوعية للميزات والخدمات التي يقدمها تطبيق “jood” والذي أطلقته أورنج قبل عامين لتعزيز تجربة الزبائن وجعلها رقمية بامتياز، حيث ستمكنهم من الاشتراك في خطوط jood المدفوعة مسبقاً في مكان واحد وذلك من خلال توثيق الهوية إلكترونياً واختيار الرقم والعرض المناسب والدفع إلكترونياً ومن ثم الحصول على شريحة إلكترونيةe-SIM وتفعيل الخط مباشرة عبر التطبيق.

وأشاد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور بهذه الخطوة التي تجسد مكانة أورنج كمزود رقمي رائد ومسؤول كما تأتي كثمرة لعمل مستمر قامت به الشركة لفهم احتياجات زبائنها وبالتالي السوق الأردني، ما يمكّنها مرة أخرى من التفوق في المنافسة وقيادة المشهد الرقمي من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الميزات المتمثلة في السرعة والفاعلية وسهولة الاستخدام.

وأضاف منصور بأن خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي عبر نظام اعرف عميلك إلكترونياً eKYC تمثل تطوراً للخدمة التي انطلقت بصورة أساسية للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني والسرقة وغيرها من خلال تحديد هوية الزبون، ما يقدم مثالاً على الوتيرة المتسارعة التي يتغير بها المشهد التكنولوجي وحرص أورنج على مواكبة هذه الاتجاهات والتغيرات.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمة الجديدة، التي أعلنت الشركة عن إطلاقها في عدد من نقاط البيع في المملكة، تتيح الفرصة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت واستكمال عمليات المصادقة بصورة آمنة وأكثر فعالية حيث يمكن للزبائن إجراؤها من أي مكان وفي أي وقت.

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