تكريم المعلم لطفي حداد في مهرجان جرش 38

وطنا اليوم:في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، كرّمت إدارة المهرجان المعلم لطفي حداد من محافظة جرش، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال التعليم ومشاركته الفعّالة الدائمة في أنشطة المهرجان.

قام باسل بشتو والذي يعتبر من أبرز الطلبة الذين تتلمذوا على يد حداد وممثلا عن إدارة المهرجان، بتقديم التكريم للأستاذ حداد على هامش فعاليات مسرح ارتيمس، معبراً له عن شكره وامتنانه لما قدمه من إسهامات قيّمة في إثراء العملية التعليمية ومشاركته المثمرة في مهرجان جرش.

يُعرف المعلم لطفي حداد بتفانيه في مجال التعليم وحرصه على تطوير مهارات وقدرات الطلاب، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية، ما يعكس التزامه برفع مستوى الوعي الثقافي والفني في المجتمع.

وقد أعرب المعلم حداد عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تشجع العاملين في المجال التعليمي على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المجتمع وتطويره.

يأتي هذا التكريم في إطار سعي مهرجان جرش للاحتفاء بالكوادر التعليمية والفنية الأردنية التي تسهم في تعزيز الثقافة والفنون في الأردن، ليظل المهرجان منصة للاعتراف بالمواهب والجهود المتميزة.