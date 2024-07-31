بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

تكريم المعلم لطفي حداد في مهرجان جرش 38

منذ ساعة واحدة
تكريم المعلم لطفي حداد في مهرجان جرش 38

وطنا اليوم:في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، كرّمت إدارة المهرجان المعلم لطفي حداد من محافظة جرش، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال التعليم ومشاركته الفعّالة الدائمة في أنشطة المهرجان.
قام باسل بشتو والذي يعتبر من أبرز الطلبة الذين تتلمذوا على يد حداد وممثلا عن إدارة المهرجان، بتقديم التكريم للأستاذ حداد على هامش فعاليات مسرح ارتيمس، معبراً له عن شكره وامتنانه لما قدمه من إسهامات قيّمة في إثراء العملية التعليمية ومشاركته المثمرة في مهرجان جرش.
يُعرف المعلم لطفي حداد بتفانيه في مجال التعليم وحرصه على تطوير مهارات وقدرات الطلاب، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية، ما يعكس التزامه برفع مستوى الوعي الثقافي والفني في المجتمع.
وقد أعرب المعلم حداد عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تشجع العاملين في المجال التعليمي على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المجتمع وتطويره.
يأتي هذا التكريم في إطار سعي مهرجان جرش للاحتفاء بالكوادر التعليمية والفنية الأردنية التي تسهم في تعزيز الثقافة والفنون في الأردن، ليظل المهرجان منصة للاعتراف بالمواهب والجهود المتميزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:32

نتنياهو: تنتظرنا أياما صعبة وسنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل

20:24

العثور على جثة أربعيني داخل مركبة في الرمثا

20:11

إيران ترفع راية الثأر الحمراء على قبة مسجد في قم

19:42

الملكة رانيا تزور مركز الحسين للسرطان وتفتتح مبنى الأشعة العلاجيّة الجديد

19:39

المبارزة ما بين الهداهد

19:35

الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

19:31

شباب وشابات البقعة وعين الباشا يتداعون لمحاربة مظاهر شراء الأصوات ويؤكدون على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية

19:27

أورنج الأردن تعقد مؤتمراً صحفياً تعريفياً حول خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي

19:26

Orange Jordan Hosts Press Conference to Shed Light on All-New Digital Self-Registration Service

19:16

اغتيال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بغارة بمدينة غزة

19:12

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها يوميا إلى بيروت اعتبارا من فجر الخميس

19:07

اجتماع أردني ياباني حول مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء

وفيات
وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024