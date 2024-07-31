اجتماع أردني ياباني حول مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء

وطنا اليوم:«قطار عمان- الزرقاء-المطار» كثيرا ما تم الحديث عن المشروع الذي من المؤمل ان يخفف ازمة السير ونقل الركاب بين المحافظتين المكتظتين بالسكان.. ولكن السؤال المطروح أمام الرأي العام متى يصبح الكلام فعلا على ارض الواقع.. ؟

فقد استقبل مدير عام مؤسسه الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل في مكتبه وفداً يابانيا برئاسه المدير التمثيلي للوكاله اليابانيه للتعاون الدولي جايكا موريهاتا شينجو والوفد المرافق له.

وقدم الدكتور خليل عرضا مرئيا عن تاريخ المؤسسة والنظرة المستقبلية وعرج على المشاريع الطموحية التي وضعت المؤسسة على عاتقها البدء في اعداد الدراسات الفنيه والهندسيه لها لتنفيذها على ارض الواقع وذلك لدعم والحد من الأزمات المرورية وتشجيع السياحة المحلية والأجنبية.

وقال خليل إن المؤسسة تسعى بكل السبل المناطة من أجل اخراج مشروع القطار الخفيف والذي سيربط بين الزرقاء وعمان وصولا الى مطار الملكة علياء الدولي لما له من اهمية كبيرة لخدمة المواطنين.

واتفق الجانبان في نهايه اللقاء على ضروره تكثيف الجهود من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاخراج هذا المشروع الى حيز الوجود بعد الحصول على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والذي سيتم خلال الـ6 أشهر القادمة.

من جانبه قال المدير التمثيلي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا إنه من دواعي سروره تقديم الدعم وزياده أطر التعاون بين الوكالة والمؤسسة مشيدا بالتقدم الذي يحصل في المؤسسة وخصوصا على صعيد المحافظه على هذا الارث التاريخي.