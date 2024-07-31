الصفدي لبلينكن: اغتيال إسماعيل هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.

وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها، ذاك أن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودان الصفدي، خلال الاتصال، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.

كما أكد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته.