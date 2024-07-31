بلينكن يزعم : أمريكا لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية

وطنا اليوم:زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق باغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.

واضاف “لم نشارك في عملية الاغتيال، قائلا: “إنه أمر لم نكن على علم به أو شاركنا فيه”.

وقال بلينكن إنه “من الصعب للغاية التكهن وتعلمنا ألا نتكهن، ومن المهم للغاية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة”.

وأشار إلى أن “السبيل الأفضل لتهدئة التوترات هو وقف إطلاق النار” في غزة.

وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة، أكد أن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة “ضرورة دائمة”.

توعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إسرائيل برد قاس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة” مضيفا أن الانتقام لدم هنية من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها.

وتابع أن “هنية عاش حياته مناضلا وقدم أولاده شهداء وكان مستعدا للشهادة”.

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني بعيد إعلان حركة حماس عن اغتيال هنية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية.