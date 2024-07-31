بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بلينكن يزعم : أمريكا لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية

منذ ساعة واحدة
U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) ministerial meeting in Tokyo, Japan, July 29, 2024. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

وطنا اليوم:زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق باغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.
واضاف “لم نشارك في عملية الاغتيال، قائلا: “إنه أمر لم نكن على علم به أو شاركنا فيه”.
وقال بلينكن إنه “من الصعب للغاية التكهن وتعلمنا ألا نتكهن، ومن المهم للغاية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة”.
وأشار إلى أن “السبيل الأفضل لتهدئة التوترات هو وقف إطلاق النار” في غزة.
وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة، أكد أن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة “ضرورة دائمة”.
توعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إسرائيل برد قاس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران فجر اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة” مضيفا أن الانتقام لدم هنية من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها.
وتابع أن “هنية عاش حياته مناضلا وقدم أولاده شهداء وكان مستعدا للشهادة”.
وتأتي تصريحات المرشد الإيراني بعيد إعلان حركة حماس عن اغتيال هنية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:25

ماذا قال طاهر المصري عن اغتيال إسماعيل هنية

15:16

إدخال 50 ألف لتر وقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه شمال غزة

15:13

ارتفاع حالات سرقة الكهرباء في الأردن 28% العام الماضي

14:44

مراسم تشييع لهنية في إيران والدفن في قطر

14:35

جامعة البترا تستحدث تخصص “التحاليل الطبية” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

14:33

عيسى السقار يحول حفله في “جرش” إلى مهرجان تضامني

14:32

الأردن أول دولة تحقق متطلبات عضوية المنتدى الدولي للجهات الرقابية على المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط

14:29

شاغر لوظيفة مدير عام غرفة تجارة عمان

14:24

الهيئة الملكية لشؤون القدس تشارك اتحاد الكتاب بعرض فيلم وثائقي عن الوضاية الهاشمية في جرش”38″

14:23

براءة العرموطي وزريقات ونكاي وحسونة من جناية الاختلاس وجنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام

14:21

عيسى السقار يحول حفله في “جرش” إلى مهرجان تضامني

12:33

الميثاق الوطني بضيافة عشيرة عبدالقادر في منطقة الكرامة

وفيات
وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024