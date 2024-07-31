الأردن أول دولة تحقق متطلبات عضوية المنتدى الدولي للجهات الرقابية على المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخراً مشاركتها في مجموعات العمل ضمن المنتدى الدولي للجهات الرقابية على المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية (IMDRF) International Medical Devices Regulatory forum، وتمحورت هذه المجموعات حول الممارسات التنظيمية الجيدة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدلة السريرية والتقييم الفني للكواشف المخبرية وتعزيز الإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستلزمات الطبية.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأردن ممثل بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء انضم نهاية شهر آذار الماضي إلى المنتدى الدولي للجهات الرقابية للمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية (IMDRF) International Medical Devices Regulatory forum كعضو فاعل ما يجعله أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تحقق متطلبات العضوية في المنتدى.

‏‎وأضاف أن انضمام المؤسسة للمنتدى من شأنه دعم قطاع الصناعة الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية وتعزيز تحقيق منتجاتها لمتطلبات الجودة والمأمونية العالمية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما سيؤدي ح رفع جودة و كفاءة المستلزمات والأجهزة الطبية المستوردة إلى السوق الأردني وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة الأمر الذي يأتي استمرارا لنهج التطوير المستمر الذي تنتهجه المؤسسة وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالمستلزمات والأجهزة الطبية.

‏‎وأشار مهيدات، إلى أن هذه العضوية ستسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الرقابية التشريعية العالمية والهيئات التنظيمية وتسهيل الوصول إلى أحدث ح التشريعية في هذا المجال، فضلا عن إتاحة الفرصة للمؤسسة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال المشاركة في اللقاءات السنوية للمنتدى والمشاركة الفعالة في سن القوانين والتشريعات الخاصة بالمستلزمات والأجهزة الطبية والمشاركة من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة.

‏‎ولفت إلى أن انضمام المؤسسة جاء نظير جهودها المتميزة في مجال الأنظمة التشريعية الخاصة بالمستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف المخبرية وموائمة الأسس التنظيمية والإجراءات الرقابية المتبعة في المؤسسة مع الأسس العالمية والكفاءة المهنية العالية في مجالات تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية وتداولها ومراقبتها بعد التسويق.