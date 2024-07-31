شاغر لوظيفة مدير عام غرفة تجارة عمان

وطنا اليوم:أعلنت غرفة تجارة عمان عن توفر شاغر لوظيفة قيادية، مدير عام غرفة تجارة عمان. ودعت الغرفة من تتوافر فيه متطلبات اشغال هذه الوظيفة، التقدم بطلب حسب الاعلان المرفق.

إعلان لإشغال وظيفة قيادية

يُعلن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ضمن خطته التطويرية عن رغبته بالتعاقد مع شخص مُتميز لإشغال منصب مدير عام الغرفة ، بموجب عقد عمل سنوي، على من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة لإشغال هذه الوظيفة، إرسال السيرة الذاتية (ويفضل باللغة العربية) مع نسخٍ عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني : Chairman.Office@acc.org.jo) (، في موعدٍ أقصاه 15/8/2024 حسب التفاصيل التالية :

• أردني الجنسية ، حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في إدارة الأعمال ، أو الأقتصاد ، أو ريادة الأعمال ، أو الإدارة العامة، أو أي درجة علمية مماثلة في اختصاص مشابه .

• يُفضل من لديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات في إدارة مؤسسات أو هيئات أو منظمات أعمال شبيهة بالغرفة .

• يُفضل من لديه خبرة واسعة بتفاصيل عمل القطاعين ( التجاري والخدمي ) والصناعي وفي بيئة الأعمال الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

• إجادة اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بطلاقة.

المهام والواجبات :

* وضع الخطط والمقترحات والبرامج التنّفيذية التي تساعد مجلس الإدارة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للغرفة ومشاريعها وتطوير خدماتها بما يتناسب مع التغيرات والتحديات المُستقبلية تمهيداً لتحول الغرفة لتكون غرفة ذكية ، ضمن خطط وبرامج عمل محددة والاشراف على تنفيذها .

* تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس إدارة الغرفة مع الجهات ذات العلاقة محليّاً وخارجياً .

* القدرة على إدارة فريق عمل الغرفة على الصعيد المؤسسي وتنفيذ توجه الغرفة نحو التحول الرقمي لأعمالها.

* الإشراف العام على عمل موظفي الغرفة وتقييم أدائهم وانجازاتهم لضمان تحقيق أفضل الخدمات المقدمة لأعضائها وفق معايير الأداء المناسبة.

* القدرة على بناء العلاقات مع أعضاء الهيئة العامة للغرفة ونقابات وجمعيات أصحاب العمل.

المهارات الشخصية :

1- شخصية قيادية متمّرسة لديها القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتنظيم العمل .

2- الإلمام بالتشريعات الناظمة لعمل الغرفة وقوانين وأنظمة شركاء الغرفة من الجهات الحكومية .

3- قدرات عالية في مجال التواصل والإتصال وحل المشكلات.

4- القدرة على إدارة فرق العمل والعمل الجماعي وتنظيم إدارة الوقت.

5- مهارات عالية في استخدام الحاسوب.

والراتب حسب الخبرة والكفاءة والعمل بعقد سنوي قابل للتجديد .