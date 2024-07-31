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الهيئة الملكية لشؤون القدس تشارك اتحاد الكتاب بعرض فيلم وثائقي عن الوضاية الهاشمية في جرش”38″

منذ 15 ثانية
الهيئة الملكية لشؤون القدس تشارك اتحاد الكتاب بعرض فيلم وثائقي عن الوضاية الهاشمية في جرش”38″

وطنا اليوم_

“الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط الدفاع بوجه عملية التهويد الإسرائيلية الممنهجة ضد أهلنا في القدس”

شاركت الهيئة اللملكية لشؤون القدس بعرض فيلم وثائقي، حول “الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط الدفاع بوجه عملية التهويد الإسرائيلية الممنهجة ضد أهلنا في القدس” من اعداد الهيئة الملكية لشؤون القدس التي يشرف عليها الدكتور عبدالله كنعان الامين العام للهيئة، وبحضور الدكتور نصر شقيرات، وهي إحدى مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية التي تتكامل في مهامها مع باقي المؤسسات المعنية في خدمة المدينة المقدسة والحفاظ عليها ورعاية مقدساتها الإسلامية والمسيحية بتوجيه من القيادة الهاشمية التي تحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واللجنة الملكية لشؤون القدس التي لها شرف وواجب العمل على خدمة هذه المدينة المقدسة وقضية القدس من خلال متابعة ورصد ما يجري في القدس وإعداد الدراسات المتعلقة بها ووضع كل ذلك في متناول المعنيين في مؤسسات الدولة والمهتمين والدارسين، فقد أدركت “اللجنة الملكية لشؤون القدس” ان الإعلام الصادق يعد ركيزة أساسية في دورنا تجاه قضية القدس نسعى من خلاله إلى دحض زيف الادعاءات التي يروجها الإعلام الصهيوني، وتأتي هذه المشاركة مع اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين ضمن فعالياته في مهرجان جرش في دورته الحالية والتي جاءت برعاية ملكية سامية بهد التوعية من طرف مؤسسة متخصصة بالشأن المقدسي التي تؤكد عروبة القدس وإسلاميتها وتكشف الزيف الإسرائيلي، وأن هناك تسارعاً كبيراً في الأحداث المتعلقة بالقدس نشهده اليوم، الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود لرصد جميع الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، ونشرها ليطلع عليها المهتمون ودعاة الحرية في العالم للدفاع عن الحق المغتصب المسلوب، وحق شعوب العالم في الأمن والسلام والحرية، كما يؤكد الدكتور نصر شقيرات مندوبا عن الهيئة الملكية لحضور الندوة ومن خلال مساهمة الهيئة الملكية لشؤون القدس بالشراكة مع الهيئات الثقافية الفاعلة ومنها اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين بأنه حتى نكون على اتصال مباشر مع الجميع خاصة وأننا في عصر تكنولوجيا المعلومات والانفتاح في وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، نقدم هذا الفيلم الوثائقي بتقرير عن الاوضاع التي شهدتها القدس، باعتبار الهيئة الملكية لشؤون القدستعد منبراً إعلامياً توعوياً يتيح للجميع الاطلاع على كل ما يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس من تقارير إخبارية يومية وشهرية وكتب وبيانات وندوات وتصريحات إعلامية وغيرها مما يتعلق بمدينة القدس.

ندوة شارك فيها كل من :الدكتور ناصر المعايطة،،الدكتور شفاء ياسين،الدكتور بسام العوران، القس سامر عازر،الدكتورة سلام سحيمات، جاءت من تقديم الباحث ضيغم القسوس.


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