عيسى السقار يحول حفله في “جرش” إلى مهرجان تضامني

وطنا اليوم_

حول الفنان الأردني عيسى السقار، حفله الجماهيري في “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، إلى مهرجان للتضامن مع أهالي قطاع غزة الصامدين على أراضيهم مدافعين عنها بوجه آلة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ولم يكن غريباً عن “سفير الأغنية الشعبية الأردنية” موقفه الكبير، في الحفل الذي أحياه على خشبة المسرح الشمالي، ضمن فعاليات المهرجان الذي يحتفي باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ويتضامن مع أهالي قطاع غزة.

الحفل الذي تميز بحضور جماهيري حاشد، أم جنبات المسرح قبل موعده بساعات، كان وفياً فيه السقار لجمهوره الذي بداله نفس الوفاء، حيث بنى السقار علاقته مع جمهوره في الأردن وفلسطين ومنطقة بلاد الشام، بالفن الراقي الذي يقدمه وبالغناء الشعبي الذي يعتبر السقار ملكه المتوج.

وخلال ساعة ونصف من الزمن، أوفى بوعده فنياً، وقدم حفلاً استثنائياً سيتذكره جيداً، جمهور المهرجان الذي يرفع شعار “ويستمر الوعد”، حيث أبهرهم باللوحات الفنية الغنائية التي قدمها بمرافقة فرقته الموسييقية بقيادة الفنان خالد العلي.

وغنى السقار لأهالي قطاع غزة: “وعينا على الدنيا وعلى الدنيا وعينا.. وحب غزة عايش بينا”، كما أطرب السقار جمهوره بأغانيه التي يحفظها محبيه عن ظهر قلب، مثل: “دحية مذهلة”، و”ردي شعراتك”، و”يمه مويل الهوى”، و”خلصن بنات الحارة”.