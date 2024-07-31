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براءة العرموطي وزريقات ونكاي وحسونة من جناية الاختلاس وجنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام

منذ دقيقتين
براءة العرموطي وزريقات ونكاي وحسونة من جناية الاختلاس وجنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام

وطنا اليوم:اعلنت الهيئة السابعة لدى محكمة جنايات عمان براءة المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي،ومفوضة التعزيز في المركزالمحامية نسرين زريقات الى جانب الموظفتين ومديرة المشاريع رشا نكاي والمحاسبةاماني حسونة .
وبرأت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برائاسة القاضي محمد النواصرة وبعضوية محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة، المشتكى عليهم الاربعة، من جناية الاختلاس بالاشتراك وجنحة اساءة استعمال السلطة وهدر المال العام لكل من نسرين زريقات، رشا نكاي واماني حسونة.
كما اعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جناية استثمار الوظيفة.
كما اعلنت المحكمة عدم مسؤولية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي من جنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية.
وكان رئيس مجلس امناء المركزالوطني لحقوق الانسان السابق رحيل الغرايبة قد احال ملف القضية في ايار 2022 للاشتباه بوجود مخالفات مالية وادارية في احد المشاريع التي ينفذها المركزالى المدعي العام.


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