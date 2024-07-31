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رجل وزوجته يترشحان للانتخابات بقائمة واحدة في العقبة

منذ 27 ثانية
رجل وزوجته يترشحان للانتخابات بقائمة واحدة في العقبة

وطنا اليوم:أعلن المواطن الاردني غازي ضبان وزوجته سناء شحادة، عن تشكيل قائمة انتخابية في محافظة العقبة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
واعلن الزوجان المشاركة في قائمة انتخابية وحدهما دون مرشحين آخرين، في سابقة بتاريخ الانتخابات في الأردن باعلان قائمة ” أُسرية ” سجلت للترشح في دائرة العقبة قوامها زوج وزوجته، وحملت اسم شباب الوطن .
وقال المرشح ضبان عبر فيديو تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:
“الحمد لله الذي تم تشكيل قائمة شباب الوطن انا وزوجتي في مدينة العقبة لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية ترشيح مرشح وزوجته في قائمة واحدة “انا وزوجتي بخدمة شباب وشابات الوطن”.. وانا معاكم على العهد ان شاء الله بإذن الله وانا بخدمتكم.. “.
وأكد ضبان أن يتقبل بكل ديمقراطية وحرية لمن يريد التصويت له او لزوجته “فكلاهما واحد”.


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