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الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة

منذ 54 ثانية
الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تلقي التبرعات ومن مختلف أنحاء العالم ضمن حملة لأهلنا في غزة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 والتي تهدف لدعم الأهل في غزة خلال الظروف الراهنة التي يمرون بها نتيجة الحرب من خلال القوافل البرية والطائرات الإغاثية والإنزالات الجوية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وسلاح الجو الملكي.
ووصل عدد الطائرات المرسلة للأهل في غزة ومنذ أكتوبر إلى 53 طائرة عبر العريش إلى رفح، ووصل عدد الشاحنات المرسلة عبر المعابر البرية إلى 2,857 شاحنة، حيث شملت المساعدات المواد الطبية والطرود الغذائية والمواد الإغاثية والأدوية ووحدات الدم واللحوم المعلبة ومادة الطحين.
ومن خلال الشراكة التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمة Life من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها فيما بين الطرفين، تم إرسال 6 شاحنات تحمل مادة الطحين وتوزيعها على الأهل في قطاع غزة والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المزودة للجسم بالطاقة وتعتبر المكون الأساسي في الخبز والمعجنات والمعكرونة وغيرها من المأكولات.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: “تعتبر الشراكة ما بين الهيئة ومنظمة Life من ضمن الشراكات المثمرة والتي من خلالها تم تأمين الأهل في قطاع غزة بمادة الطحين الأساسية، حيث تم إرسال جزء منها ضمن القوافل البرية والطائرات المرسلة عبر العريش ومنذ بداية الأزمة، واستمرار منظمة Life في متابعة تبرعاتهم وآلية تنظيم توريد موادهم إلى مستودعاتنا ما كان له إلا أثرا إيجابيا ومميزا”.
وأضاف الشبلي بأن الأردن أصبح نقطة استقبال التبرعات من مختلف الدول والمنظمات العاملة في القطاع الإنساني وأن الجسر البري والجوي الذي امتد من الأردن إلى قطاع غزة وهو شريان الحياة للأهل في غزة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo


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