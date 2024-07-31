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الميثاق يدين التصعيد الاقليمي واغتيال هنية واستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت 

منذ 13 ثانية
الميثاق يدين التصعيد الاقليمي واغتيال هنية واستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت 

وطنا اليوم:دان حزب الميثاق الوطني اغتيال اسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية، واستهداف الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت بالصواريخ.
وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إن إسرائيل في ظل حكومة اليمين المتطرفة تواصل خرق القانون الدولي وسيادة الدول وارتكاب الجرائم وتسعى لتوسيع دائرة الحرب والصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الحزب أن حكومة اليمين المتطرفة التي تضم أشخاص لديهم عشق لاراقة الدماء والقتل وارتكاب الابادات الجماعية في كل مكان؛ أمر لا يمكن الصمت عليه بل يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك وأن لا يبقى صامتا أمام هذه الجرائم والأعمال الإرهابية التي تزعز الأمن والاستقرار العالميين.
وشدد الميثاق على ضرورة وقف العدوان على غزة لان من شأن استمراره إبقاء حالة الشحن الاقليمي الراهنة والتصعيد العسكري.


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