بنك ABC في الأردن يرعى المؤتمر الرياضي السنوي الثالث للمدرسة الوطنية الأرثوذكسية

وطنا اليوم:إيماناً منه بأهمية دعم النشاطات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بفئة الشباب، فقد شارك بنك ABC في الأردن برعاية المؤتمر الرياضي الثالث الذي أقيم في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية – الشميساني تحت عنوان “الطلبة سفراء الصحة الجيدة والرفاهية”. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك بأهمية هذه الفئة العمرية محفزاً بدوره تطوير مهاراتهم الرياضية والتي تنعكس ايجابياً على صحتهم.

هذا ويسعى البنك دوماً على التواجد في مثل هذه الانشطة استمراراً لمنهجيته الداعمة لتنمية المجتمع المحلي من خلال استكشاف أفضل السبل لتعليم الطلبة وزيادة وعيهم بالعادات الصحية ودمج الطعام الصحي والنشاط البدني في المناهج الدراسية بطرق مبتكرة لتصبح المجتمعات المدرسية على نحو متزايد أماكن تزدهر فيها العادات الصحية.

و في الختام قامت بدورها إدارة المدرسة بتكريم البنك كجهة داعمه لهذا المؤتمر من خلال تسليم مندوبيه دروعاً تكريمية و ذلك تقديراً للبنك على هذه الرعاية .

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.