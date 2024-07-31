بالصور … أ.د.حمدان يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 31

وطنا اليوم:رعى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية مساء أمس 30-7-2024 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الاول بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2023-2024 من الفوج (31) بكليات ” الدراسات العليا ، الآداب والعلوم ، العلوم التربوية ، إدارة الضيافة والسياحة ، الحقوق ، الأعمال ” بحضور نائب رئيس الجامعة أ.د. أنس السعود ومساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من القران الكريم ، بعد السلام الملكي، ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات كلمة في الحفل حيّا فيها عطوفة راعي الحفل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة والسادة أصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ، كما رحب بالضيوف والحضور والخريجين قائلا :

يسرني أن أرحبَ بكم أجملَ ترحيبٍ في رِحاب جامعة عمان الأهلية التي تحتفلُ اليومَ بتخريجِ طلبتهِا خريجي (كلية الدراسات العليا/ كلية الآداب والعلوم/ كلية العلوم التربوية/ كلية إدارة الضيافة والسياحة/ كلية الحقوق/ كلية الأعمال) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2024.

وأضاف : إنه لمِن دواعي الفخرِ والاعتزاز أن نكون هنا اليوم في جامعةٍ أضاءت سماءَ التعليم العالي في الأردن بنورِ السبقِ والريادةِ والابتكار، منذُ تأسيسها كأولِ جامعةٍ خاصةٍ في الأردن قبل أكثرَ من أربعة وثلاثين عاماً على يد المرحومٍ المؤسس الدكتور أحمد الحوراني، حتى أصبحت منارةً للعلمِ ومركزاً للإشعاعِ الحضاري.

ثم قال : أتقدم باسم جامعة عمان الأهلية بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملكِ عبد الله الثاني بن الحسين حفِظهُ الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، وفي هذا المقام نسألُ اللهَ النصرَ والثباتَ لأشقائِنا في قطاعِ غزة وعموم فلسطين، وأن يرحمَ شهدائَهم ويشفي جرحاهم.

وحول تميز الجامعة وريادتها على مختلف الاصعدة قال : إن جامعة عمان الأهلية تحملُ عبءَ التميزِ والتفرد وتُجسد روحَ الوطنِ ومعنى العلمِ والمعرفة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل واللا محدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وهو الذي لا يكل ولا يمل من السعي نحو رفعة الجامعة وتقدمها في جميع المجالات ورفد الجامعة بكل ما هو حديث ومتطور، وكذلك الرؤيا الاستراتيجية الثاقبة والخبرة الإدارية المتميزة لعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان والذي ظهرت بَصمَتَه بشكل واضح في رفع اسم الجامعة محلياً ودولياً والشكر كذلك لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأضاف : يسرنا أن نفخر بجامعة عمان الأهلية حيث حافظت الجامعة على صدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وحققت قفزة نوعية بتقدّمها 40 مرتبة ضمن الفئة 801 / 850 عالميا في تصنيف QS العالمي 2025، كما حافظت على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة. لتؤكد الجامعة بهذا الإنجاز اللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي. ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للرؤية الاستراتيجية للجامعة وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار، وهو الامر الذي يدعوكم جميعاً كخريجين للافتخار والاعتزاز بجامعتكم جامعة عمان الاهلية.

وعن استحداث الجامعة لتخصصاتِ جديدة تواكبَ الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل قال : تتبنى الجامعةُ رؤيةً مستقبليةً لتكون مؤسسةً تعليميةً رائدةً تسعى دائماً إلى مواكبةِ تطوراتِ العلمِ والتكنولوجيا، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلالِ استحداثِ العديدِ من التخصصاتِ الجديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، لتواكبَ الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

حيث استحدثت الجامعة مؤخراً البرامج الاكاديمية التالية:

– ماجستير تكنولوجيا الاعمال

– بكالوريوس تكنولوجيا صناعة الاسنان /كلية طب الاسنان

– بكالوريوس العلاج الوظيفي/ كلية العلوم الطبية المساندة

– بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب / كلية تقنية المعلومات

– بكالوريوس اللغتان الصينية الإنجليزية وبكالوريوس اللغتان الألمانية الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم

– بكالوريوس هندسة المركبات الكهربائية وبكالوريوس الهندسة الصناعية في كلية الهندسة

وأشاد بالطلبة الخريجين من الرياضيين المتميزين الذين حققوا انجازات مشرفة للجامعة بقوله : إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل اليوم بتخريج كوكبة من طلابنا الرياضيين المتميزين والذين ساهموا في تحقيق إنجازات مشرفة للجامعة. لقد أثبتم بجدارتكم ومثابرتكم أن الرياضة والتعليم وجهان لعملة واحدة، وأن التفوق ليس حكراً على القاعات الدراسية بل يمتد إلى ميادين الرياضة. نبارك لكم هذه النجاحات، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بكم ونبعث من خلالكم اطيب الامنيات لبطلنا الغائب الحاضر خريج هذا الفوج من كلية العلوم التربوية تخصص التربية البدنية والصحية الطالب زيد مصطفى محمود عبدالكريم والذي لم يكتفي بالتميز الأكاديمي فقط، بل تجاوز حدود الجامعة ليصبح سفيراً لجامعتنا ووطننا في كبرى المحافل الرياضية الدولية، من خلال تمثيله للمملكة الأردنية الهاشمية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، متمنين لبطلنا التوفيق والنجاح في رفع راية الوطن خفاقة واعتلاء منصة التتويج.

وفي نهاية كلمته هنأ الخريجين بالقول : أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ونعرب لكم عن فخرنا بتخرجكم والذي يأتي ثمرةً للجهودِ المُضنِيَةِ التي بذلتموها على مدارِ سنواتٍ من الدراسةِ والمثابرة. فقد قمتم ببناءِ أساسٍ لمستقبلٍ واعدٍ ومشرق. واثقينَ بأنكم ستكونونَ رواداً ومبتكرينَ في مجالاتِكم المختلفة.

· وألقى كلمة الخريجين الطالب الخريج ” بدرجة امتياز ” مصطفى نافع الرافعي من كلية الحقوق حيث رحب براعي الحفل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وبالاستاذ عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين و بنائب الرئيس الأستاذ الدكتور انس السعود وبالعمداء وبأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والخريجين وذويهم.

واشاد بحرص جامعة عمان الاهلية على دعم الشباب الطامح للتغييروالنجاح وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، باعتبار الشباب الشريحة الأكبر في هذا المجتمع ، حيث قال : أنتم الشباب ومستقبل الأردن أمانة بأيديكم ،فالحمل و المسؤولية التي تنتظرنا بقدر الطموح و الإرادة التي نمتلكها فلنكن على قدر المسؤولية .

واضاف : ها نحن اليوم نخطو خطوة نحو طريق حلم طال انتظاره ،فبداخلي مزيج من المشاعر المختلطة بين حزن لفراق هذا الصرح العلمي الذي أعطانا العلم و المعرفة و بين فخر لتجاوزنا مرحلة حاسمة ما كنا قد اجتزناها الا بإصرارنا و عزيمتنا .

وشكر الاساتذة والزملاء والاصدقاء معربا عن امتنانه لجميع الذكريات ، ثم قال : بمثل هكذا يوم ليس بوسعنا الا ان نتذكر إخوتنا في فلسطين وغزة الذين يناضلون في سبيل شرف هذه الأمة و الذين تعطلت دراستهم الجامعية بسبب العدوان الغاشم.

· هذا … وقد قدم للحفل الطالبة آلاء الضمور من كلية الدراسات العليا .

· وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل السيد الرئيس بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

· ويذكر انه سيتم مساء اليوم برعاية الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين ،نائب رئيس مجلس الأمناء حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها من الفوج 31 لكليات : الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، الهندسة.