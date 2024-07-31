بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني من محاولة اغتيال

منذ 13 ثانية
نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني من محاولة اغتيال

وطنا اليوم:قالت مصادر إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته صباح اليوم الأربعاء شرقي السودان.
وأضافت المصادر أن مسيرة “انتحارية” استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد “جِبيتْ” العسكري بولاية البحر الأحمر.
وتابعت المصادر أن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان، مشيرة أن المسيرة لم تحدث أضرار تذكر.
تأتي محاولة اغتيال البرهان في ظل الصراع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 ألف شخص وتسبب في نزوح نحو 10 ملايين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:29

قرار حكومي بوقف معالجة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر

10:21

وفاة بحادث دهس على جسر مأدبا

10:08

السير: 74% انخفاض مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء

10:03

الاحتلال: إغلاق المجال الجوي الشمالي بالكامل

09:53

حزب الله: ننتظر ما سيصل إليه المعنيون بشأن مصير فؤاد شكر

09:48

تراجع زوار جرش يعصف بالمنشآت السياحية

09:32

امريكا : إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فسنساعد في الدفاع عنها

09:26

جماعة الإخوان تنعى الشهيد هنية وتدين العملية الإرهابية الصهيونية الجبانة

09:21

إسماعيل هنية.. لاجئ من مخيم الشاطئ قاد حركة حماس

09:09

مصادر : هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران

07:41

اسرائيل تغتال اسماعيل هنية في مقر اقامته في طهران

06:02

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عطارة شمال رام الله تمهيدا لهدم منزل الأسير دحادحة

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع