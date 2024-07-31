نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني من محاولة اغتيال

وطنا اليوم:قالت مصادر إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته صباح اليوم الأربعاء شرقي السودان.

وأضافت المصادر أن مسيرة “انتحارية” استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد “جِبيتْ” العسكري بولاية البحر الأحمر.

وتابعت المصادر أن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان، مشيرة أن المسيرة لم تحدث أضرار تذكر.

تأتي محاولة اغتيال البرهان في ظل الصراع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 ألف شخص وتسبب في نزوح نحو 10 ملايين.