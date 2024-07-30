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جيش الاحتلال بعد قصف بيروت : هاجمنا المسؤول عن هجوم مجدل شمس

منذ 18 ثانية
جيش الاحتلال بعد قصف بيروت : هاجمنا المسؤول عن هجوم مجدل شمس

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استهداف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس.
وأضاف في بيان: “استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين”.
وتابع أنه “في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها”.
واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة “فرانس برس”، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب.
وقالت مصادر صحفية إن “القيادي المستهدف في ضاحية بيروت بحجم عماد مغنية”، فيما ترددت أنباء عن مقتل “فؤاد شكر” المستشار العسكري لحسن نصر الله و”مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله”.وفؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، و يعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.


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