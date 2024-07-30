وزير الخارجية يؤكد رفض الأردن لأي عدوان على لبنان وسيادته

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله بوحبيب.

وأكد الصفدي خلال الاتصال وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن لأي عدوان على لبنان وسيادته.

وحذر الصفدي من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن واستقرار المنطقة، وأكد ضرورة تكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية. وشدد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وشدد الصفدي على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع، وعلى ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان ويلزم إسرائيل احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد بو حبيب تثمين بلاده لمواقف الأردن التاريخية في الوقوف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره.